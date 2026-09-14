Результаты благоустройства Центрального парка в Бежаницах оценили Вера Емельянова и Игорь Дитрих

21:50, 14 сентября 2026, ПАИ

В рамках рабочего визита первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих посетили Бежаницкий муниципальный округ. Ключевым пунктом программы стало знакомство с результатами благоустройства Центрального парка в Бежаницах, пишет районная газета «Сельская новь».

За последние годы в парке реализовали сразу несколько проектов: здесь появились детские игровые площадки, площадка ГТО, футбольное мини‑поле, новая летняя эстрада, трибуна для зрителей и зона отдыха. Важная особенность работ – учёт мнения самих жителей. Так, южная часть парка, где обустроили зону отдыха, победила в рейтинговом голосовании на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru в 2025 году: из 2 318 проголосовавших 1 716 человек выбрали именно эту территорию. В результате локация получила право на благоустройство в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию мероприятий направили 2,896 миллиона рублей бюджетных средств.

В ходе работ в зоне отдыха устроили дренажную систему, проложили дорожки из брусчатки с установкой бортового камня, смонтировали тактильную плитку, установили качели, скамейки, урны и информационный щит и подготовили к посеву газоны.

По итогам осмотра парка Вера Емельянова отметила высокую вовлечённость района в реализацию проектов и значимость участия населения: «Вы большие молодцы! Район активно участвует в реализации проектов, привлекает к их реализации население, что очень ценно. Мы видим, как за короткий срок меняется облик районного центра, появляются новые локации, в которых дети и молодёжь находят себе любимое дело. И это ещё один пример того, как активность жителей и системная работа команды региона меняют наши сельские территории к лучшему».

Завершился визит встречей с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Екатериной Евстафьевой. Стороны обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей – эта тема остаётся под особым контролем правительства Псковской области.

Ранее сообщалось, что Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Локнянский муниципальный округ.