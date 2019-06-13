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Общество

Псковский кинолог с собакой Джесси провела рейд по обнаружению взрывчатых веществ

Рейд по обнаружению взрывчатых устройств и веществ провела начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Ольга Гребешкова с ее собакой Джесси в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что у собаки большой опыт работы по выявлению не только взрывчатых, но и наркотических и психотропных веществ, поэтому в силовых ведомствах она пользуется доверием и является частым гостем в Псковском филиале академии.

В результате проведенного рейда на территории образовательной организации взрывчатых веществ не обнаружено, добавили в пресс-службе.

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