Псковский кинолог с собакой Джесси провела рейд по обнаружению взрывчатых веществ

22:34, 13 июня 2019, ПАИ

Рейд по обнаружению взрывчатых устройств и веществ провела начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Ольга Гребешкова с ее собакой Джесси в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что у собаки большой опыт работы по выявлению не только взрывчатых, но и наркотических и психотропных веществ, поэтому в силовых ведомствах она пользуется доверием и является частым гостем в Псковском филиале академии.

В результате проведенного рейда на территории образовательной организации взрывчатых веществ не обнаружено, добавили в пресс-службе.