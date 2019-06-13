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Общество

Юбилейную медаль в честь 75-летия Победы поручил учредить Владимир Путин

Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» поручил учредить президент России Владимир Путин и наградить ею ветеранов, пишут «Известия».

Медалью предполагается наградить ветеранов войны, тружеников тыла, партизан, бывших несовершеннолетних узниклов концлагерей и других лиц, внесших вклад в Победу.

10 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ о подготовке в 2020 году празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правительству предписано принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, а органы исполнительной власти должны оказывать им помощь в решении вопросов социальной защиты.

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