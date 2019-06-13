0
23:19
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
21:32
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
20:31
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью
19:35
Полеты аэростатов над центром Великих Лук пройдут 13 июня
17:17
Адреса Ганзейских дней в Пскове: Где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия праздника
17:15
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
16:46
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
Еще новости
Общество

Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России

Лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России. Как пишут «Известия», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Вячеслав Бутусов. Фото из социальной сети "ВКонтакте" (Официальная страница Вячеслава Бутусова)

Также это звание присвоили актрисе Полине Агуреевой, хормейстеру ансамбля «Русская песня» Петру Ключникову и дирижеру Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денису Лотоеву.

Помимо них заслуженными артистами России стали актеры Елена Морозова, Ирина Шевчук и Юрий Черкасов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
13 июня 2019
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
13 июня 2019
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью
13 июня 2019
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью
Полеты аэростатов над центром Великих Лук пройдут 13 июня
13 июня 2019
Полеты аэростатов над центром Великих Лук пройдут 13 июня
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
13 июня 2019
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
13 июня 2019
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
13 июня 2019
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
13 июня 2019
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе

Идет загрузка...