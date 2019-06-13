Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
Лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России. Как пишут «Известия», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Также это звание присвоили актрисе Полине Агуреевой, хормейстеру ансамбля «Русская песня» Петру Ключникову и дирижеру Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денису Лотоеву.
Помимо них заслуженными артистами России стали актеры Елена Морозова, Ирина Шевчук и Юрий Черкасов.