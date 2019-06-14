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Общество

Гибкий отпуск по уходу за ребенком предлагают ввести в России

В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком, пишет газета «Известия».

Инициативу рассматривает рабочая группа по социальной политике экспертного совета при правительстве России. Её руководитель Сергей Рыбальченко рассказал, что россиянкам предлагается дать право выбирать продолжительность отпуска и, исходя из этого, размер пособия. К примеру, вместо полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на 9 месяцев и получать вдвое больше. Также отпуск можно растянуть на три года и получать меньшую сумму.

По словам Сергея Рыбальченко, гибкий отпуск может заинтересовать высокооплачиваемых работниц, которые теряют много денег после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут устроить малышей в детский сад до трех лет.

Предложение планируется направить в Минтруд и рабочую группу по социальной политике Госсовета, а также включить в доклад президенту после проведения опросов заинтересованных сторон.

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