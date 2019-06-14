0
12:10
C мобильной связью выгодно: пакетные предложения «Ростелекома» набирают популярность в Новгородской и Псковской областях
11:32
Скорость до 130 км/ч разрешат на дорогах в России
10:55
«Горсть памяти» соберут на 700 братских могилах в Псковской области
10:30
Внести поправки в закон о региональном материнском капитале предлагают псковские депутаты
09:19
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
23:19
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
21:32
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
Еще новости
Общество

Псковские десантники отправились на учения в Сербию

Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии убыли в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 13 июня на аэродроме «Кресты» в Пскове была проведена погрузка личного состава и военной техники в самолеты ВТА ВКС России.

После прибытия в район проведения учения военнослужащие трех стран проведут подготовительные мероприятия, затем на территории военного городка бригады Сил специальных операции вооруженных сил Республики Сербия в Панчево состоится церемония открытия.

Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60. Им предстоит отработать специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач. На учении будет задействовано более 50 единиц колесной и гусеничной военной техники и самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76мд.

На первом этапе учения запланировано слаживание подразделений, отработка задач по контртеррористической тактике, занятия по воздушно-десантной и огневой подготовке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

C мобильной связью выгодно: пакетные предложения «Ростелекома» набирают популярность в Новгородской и Псковской областях
14 июня 2019
C мобильной связью выгодно: пакетные предложения «Ростелекома» набирают популярность в Новгородской и Псковской областях
Скорость до 130 км/ч разрешат на дорогах в России
14 июня 2019
Скорость до 130 км/ч разрешат на дорогах в России
«Горсть памяти» соберут на 700 братских могилах в Псковской области
14 июня 2019
«Горсть памяти» соберут на 700 братских могилах в Псковской области
Внести поправки в закон о региональном материнском капитале предлагают псковские депутаты
14 июня 2019
Внести поправки в закон о региональном материнском капитале предлагают псковские депутаты
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
14 июня 2019
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
13 июня 2019
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
13 июня 2019
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью
13 июня 2019
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью

Идет загрузка...