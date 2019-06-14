Псковские десантники отправились на учения в Сербию

09:19, 14 июня 2019, ПАИ

Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии убыли в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 13 июня на аэродроме «Кресты» в Пскове была проведена погрузка личного состава и военной техники в самолеты ВТА ВКС России.

После прибытия в район проведения учения военнослужащие трех стран проведут подготовительные мероприятия, затем на территории военного городка бригады Сил специальных операции вооруженных сил Республики Сербия в Панчево состоится церемония открытия.

Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60. Им предстоит отработать специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач. На учении будет задействовано более 50 единиц колесной и гусеничной военной техники и самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76мд.

На первом этапе учения запланировано слаживание подразделений, отработка задач по контртеррористической тактике, занятия по воздушно-десантной и огневой подготовке.