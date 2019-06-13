Провода линии электропередач оборвал приземлившийся в Великих Луках аэростат

09:41, 14 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках на 24-ой международной встрече воздухоплавателей во время вечернего полёта аэростатов над городом один из воздушных шаров незапланированно приземлился на улице города и оборвал провода линии электропередач. Об этом сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки и МВВвВЛ» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 13 июня. Аэростат приземлился на провода между домами №18 и 20 на улице Холмской. Это привело к тому, что жители нескольких домов остались без интернета.

«Дирекция 24-й Встречи воздухоплавателей приносит извинения за причиненные неудобства жителям домов, оставшихся без средств связи», - уточнили в пресс-службе.

В произошедшем разбираются организаторы встречи воздухоплавателей. По информации пресс-службы мероприятия, пилот потерял на месте происшетсвия рацию. Спортивная дирекция просит нашедших обращаться по телефону 8(931)904-86-60.

В пресс-службе международной встречи воздухоплавателей добавили, что утренние полёты 14 июня отменены из-за неблагоприятной для полётов погоды.

24-я международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках по 17 июня. По её итогам станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка Великих Лук, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.