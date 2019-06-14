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Общество

Скорость до 130 км/ч разрешат на дорогах в России

Скоростной лимит на российских дорогах планируют увеличить до 130 километров в час. Это станет возможным после утверждения соответствующего ГОСТа, который разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса, сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что высокие скорости допускаются на дорогах первой категории, к которым относятся 12% федеральных дорог. Максимальную разрешенную скорость на таких дорогах планируют увеличить со 110 до 130 километров в час, если так решит собственник дороги. При этом отмечается, что такие участки дорог пока есть лишь у «Автодора». На данный момент «Автодор» уже применяет это правило на некоторых участках: режим 130 километров в час может быть введен по всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели и месяца. Кроме того, Росавтодор планирует повышение лимита скорости до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных трасс.

Новый ГОСТ также введёт требования к зонам для остановки. В частности, если ширина обочины менее полутора метров, то каждые три-пять километров на дороге должны быть площадки, которые отделены широкой разделительной полосой от проезжей части. Кроме того, ГОСТ рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 метра до 3,5 метра. Новый стандарт планируют утвердить уже в августе.

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