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Общество

«Газпром газораспределение Псков» проводит ревизию бесхозяйных газопроводов Псковской области

В офисе АО «Газпром газораспределение Псков» прошло совещание по вопросам безопасности использования бесхозяйных участков газопроводов, выявленных в ходе ревизии газовых сетей региона. В совещании приняли участие генеральный директор газораспределительной организации Александр Пеганов, начальник территориального управления Ростехнадзора Игорь Куроплин, а также представители муниципальных образований Псковской области и руководители территориальных подразделений АО «Газпром газораспределение Псков».

Согласно последним данным, более 5 километров газовых сетей в Великих луках, Порхове, Дно, Новосокольниках и ряде других районных центрах Псковской области не имеют собственников. Газовые сети, ставшие бесхозяйными после ликвидации или банкротства предприятий, кооперативов, в том числе, участки газопроводов высокого давления, находятся в неудовлетворительном состоянии, наружные сети требуют окраски, ремонта опор и вызывают опасения по безопасности их эксплуатации. Часть выявленных газопроводов не прошла процедуру признания их бесхозяйными, поэтому ремонтировать их ни газораспределительная организация, ни муниципальные власти не имеют права.

В ходе совещания стороны пришли к соглашению об инициировании процедуры признания данных сетей бесхозяйными с последующей передачей их в собственность муниципальным образованиям.

«Работа по инвентаризации всех существующих в регионе газопроводов будет продолжена и до конца 2019 года все газовые сети Псковской области будут внесены в электронную базу газораспределительной организации с указанием их владельцев. Это позволит повысить безопасность газоснабжения Псковской области, а также следить за тем, чтобы все сети вовремя и надлежащим образом обслуживались, содержались в исправном состоянии», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Александр Пеганов.

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