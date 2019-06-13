Почти на 13 млн увеличились доходы бюджета Пскова на 2019 год

11:15, 14 июня 2019, ПАИ

14 июня на 26-й очередной сессии Псковской городской Думы депутаты единогласно приняли изменения в бюджет города на 2019 год и плановый период. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, доходная часть городской казны увеличивается на 12 млн 907 тыс. рублей.

Руководитель финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала, что 10 млн рублей составили поступления от реализации муниципального имущества, 4 млн рублей – субсидия на покупку цифрового оборудования, 175 тыс. рублей – это прочие поступления. При этом снимается 1 млн 725 рублей – субсидия на документы по территориальному планированию.

Тамара Винт добавила, что увеличиваются средства на образование на 4 млн 442 тыс рублей, из которых 569 тыс. – на открытие класса, почти миллион - на косметический ремонт. 2 млн рублей поступят по проекту «Цифровая образовательная среда». 237 тыс. рублей направят на систему мониторинга в лагерях. На те же цели по статье «спорт» предусмотрена 171 тыс. рублей.

Управление городского хозяйства администрации Пскова дополнительно получает 11 млн 134 тыс. рублей.

Озвучено выделение 10 млн на формирование современной городской среды, 6 млн – на благоустройство дворов, 3 млн - на освещение и малые архитектурные формы. Также деньги выделяются на детские площадки. 6 млн 951 тыс. рублей направят на ремонт ливнёвки на улице Юбилейной, 1,5 млн - на пешеходный переход на Энтузиастов. 5 млн выделено на светофоры на нескольких улицах, 1 млн 485 тыс. рублей - на предпроектное обследование Ольгинского моста. В то же время уменьшаются на 7 млн средства на содержание дорог, на 1,5 млн – на светофорные объекты и на 1 млн 799 тыс рублей на разработку проектно-сметной документации по капремонту.

По предложению и. п. главы города Пскова Елены Полонской 500 тысяч рублей сняты со сметы расходов Псковской городской Думы и будут направлены на текущий ремонт пищеблока в школе № 18 и на ремонт и переоборудование 1 класса в Средней общеобразовательной школе № 1 им. Л. М. Поземского.

Тамара Винт доложила, что в бюджете города на 2020 год увеличена доходная часть на 469 млн рублей за счёт программы приграничного сотрудничества в связи с тем, что нужно предусмотреть средства для участия в проекте.