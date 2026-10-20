Что изменилось в налоговых уведомлениях и кому положен кешбэк, обсудили в программе «Оглавление». Главное
Гостьей программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) стала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. Речь шла о налогах.
Главное из эфира:
- в Псковской области сформировано около 306 тысяч налоговых уведомлений для физических лиц на сумму свыше 1,388 млрд рублей. Срок уплаты налогов за 2025 год – не позднее 1 декабря 2026 года;
- объём начислений по имущественным налогам вырос примерно на 2,7 % по сравнению с предыдущей кампанией;
- в уведомление могут входить транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ, который не был удержан налоговым агентом;
- самый быстрый способ проверить начисления и оплатить налоги – сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или приложение «Налоги ФЛ»;
- при отсутствии бумажного уведомления гражданину следует проверить личный кабинет, портал «Госуслуги» и при необходимости обратиться в налоговую инспекцию либо МФЦ;
- несовершеннолетние собственники жилья, земли или транспорта также признаются налогоплательщиками: обязанность уплатить начисленные имущественные налоги за ребёнка исполняют его родители, усыновители, опекуны или попечители. Сделать это можно в личном кабинете ребёнка, подключив его к личному кабинету родителя в разделе «Семейный доступ»;
- льгота по налогу на имущество предоставляется в отношении одного объекта каждого вида, например одной квартиры, одного дома или одного гаража;
- для земельного налога действует вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного участка для отдельных льготников;
- налоговые льготы во многих случаях предоставляются без заявления – по сведениям, поступающим в ФНС из других ведомств;
- доходы по банковским вкладам могут облагаться НДФЛ, но налогом облагается не весь процентный доход, а только сумма, превышающая необлагаемый лимит;
- для доходов физических лиц действует прогрессивная шкала НДФЛ: базовая ставка составляет 13 %, а к части дохода сверх установленных порогов применяются повышенные ставки.
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