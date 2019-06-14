Улицы Железнодорожную, Рельсовую и Паровозный проезд привели в порядок в Пскове

11:12, 14 июня 2019, ПАИ

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пскове завершился ремонт улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В ближайшее время состоится приемка работ.

Кроме того, сейчас идет ремонт улицы Льва Толстого. На объекте рабочие устанавливают бордюрный камень, после этого на дороге будет заменен изношенный асфальт. Дорожные работы также стартовали на улице Юбилейной.

На ремонт дорог в Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе всего по нацпроекту будет выделено около 450 млн рублей. В перечне улиц региональной столицы есть помимо перечисленных еще и Индустриальная, Яна Фабрициуса. В общей сложности на ремонт дорог Пскова предстоит в 2019 году в рамках данного проекта потратить 336 млн рублей.