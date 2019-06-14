0
12:10
C мобильной связью выгодно: пакетные предложения «Ростелекома» набирают популярность в Новгородской и Псковской областях
11:32
Скорость до 130 км/ч разрешат на дорогах в России
10:55
«Горсть памяти» соберут на 700 братских могилах в Псковской области
10:30
Внести поправки в закон о региональном материнском капитале предлагают псковские депутаты
09:19
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
23:19
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
21:32
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
Еще новости
Общество

Улицы Железнодорожную, Рельсовую и Паровозный проезд привели в порядок в Пскове

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пскове завершился ремонт улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В ближайшее время состоится приемка работ.

Кроме того, сейчас идет ремонт улицы Льва Толстого. На объекте рабочие устанавливают бордюрный камень, после этого на дороге будет заменен изношенный асфальт. Дорожные работы также стартовали на улице Юбилейной.

На ремонт дорог в Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе всего по нацпроекту будет выделено около 450 млн рублей. В перечне улиц региональной столицы есть помимо перечисленных еще и Индустриальная, Яна Фабрициуса. В общей сложности на ремонт дорог Пскова предстоит в 2019 году в рамках данного проекта потратить 336 млн рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

C мобильной связью выгодно: пакетные предложения «Ростелекома» набирают популярность в Новгородской и Псковской областях
14 июня 2019
C мобильной связью выгодно: пакетные предложения «Ростелекома» набирают популярность в Новгородской и Псковской областях
Скорость до 130 км/ч разрешат на дорогах в России
14 июня 2019
Скорость до 130 км/ч разрешат на дорогах в России
«Горсть памяти» соберут на 700 братских могилах в Псковской области
14 июня 2019
«Горсть памяти» соберут на 700 братских могилах в Псковской области
Внести поправки в закон о региональном материнском капитале предлагают псковские депутаты
14 июня 2019
Внести поправки в закон о региональном материнском капитале предлагают псковские депутаты
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
14 июня 2019
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
13 июня 2019
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
13 июня 2019
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью
13 июня 2019
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью

Идет загрузка...