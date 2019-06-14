Оригинал протокола собрания жильцов потребуют представить в администрацию Пскова при переводе жилого помещения в нежилое

11:57, 14 июня 2019, ПАИ

Жители Пскова при подаче заявления о переводе жилого помещения в нежилое будут представлять в администрацию города оригинал протокола собрания жильцов. Такое правило одобрили депутаты Псковской городской думы 14 июня на 26-й очередной сессии. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, раньше при подаче заявления о переводе жилого помещения в нежилое требовалась только копия протокола собрания жильцов.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская пояснила, что поводом для внесения вопроса на сессию стали спорные ситуации, когда проводился перевод жилого помещения в нежилое по поддельному протоколу собрания собственников жилья.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос, связанный с открытием в домах кафе. По словам парламентариев, местные жители жалуются на появление таких точек. Некоторые из парламентариев предложили закрывать кафе, если там нет оборудованной кухни. Однако юристы пояснили, что это невозможно, так как это запрещает российское законодательство.

Парламентарий от «Единой России» Денис Иванов выступил против каких-либо ограничений. «Весь мир всё разрешает, а мы запрещаем», - заявил он. В свою очередь депутат от «Справедливой России» Олег Брячак заявил о решении разработать законодательную инициативу. По его словам, если есть документ об использовании земельных участков, то аналогичный можно сделать и по квартирам.