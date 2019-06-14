Депутаты решили пока не повышать стоимость услуг в банях Пскова

12:00, 14 июня 2019, ПАИ

На 26-ую сессию Псковской городской Думы, которая проходит 14 июня, был вынесен вопрос о повышении тарифа на посещение муниципальных бань Пскова. Однако депутаты проголосовали за то, чтобы снять этот пункт с рассмотрения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов пояснил, что стоимость помывки в рабочие дни предлагается увеличить со 160 рублей до 180 рублей, в выходные дни - со 210 рублей до 240 рублей. Он отметил, что в результате повышения цены удастся сократить убытки Банно-прачечного комбината. По предварительной оценке, по итогам 2019 года убытки превысят 2 млн рублей, если же тариф будет повышен, то их удастся сократить до 1 млн 28 тыс. рублей. «Это сильно не спасёт, но оставит бани на плаву», - отметил Николай Баринов.

Депутат Олег Брячак выступил против повышения стоимости помывки, заметив, что на сессии не присутствует депутат и директор Банно-прачечного комбината Сергей Колосов. «Вот пришёл бы и объяснил повышение», - возмутился парламентарий.

Поддержал парламентария глава администрации Пскова Александр Братчиков. «Я прошу этот вопрос с повестки дня снять и пускай руководитель Банно-прачечного комбината доложит о ситуации, и обоснует повышение цен», - сказал он.

Депутат Денис Иванов предложил вернуться к вопросу о передаче бань на аутсорс, чтобы бюджет не занимался ими, а только получал доход. «Понятно, что все бани не отдадим, а те, которые бизнес хочет взять, надо отдать и снять нагрузку на бюджет», - подчеркнул он.

Парламентарий Александр Баев оказался против передачи бань. Он привёл в пример другие муниципальные предприятия, которые смогли стать прибыльными. Народный избранник уверен, что нужно просто составить план выхода комбината из сложившейся ситуации.

Денис Иванов призвал коллег подумать о том, что бани работают на оборудовании, установленном ещё при СССР и его модернизацию бюджет Пскова не осилит.

В итоге парламентарии проголосовали за то, чтобы перенести рассмотрение вопроса о новых тарифах для бань на сессию, на которой будет присутствовать Сергей Колосов.