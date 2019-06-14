C мобильной связью выгодно: пакетные предложения «Ростелекома» набирают популярность в Новгородской и Псковской областях

12:10, 14 июня 2019, ПАИ

Популярность пакетных предложений «Ростелекома» с мобильной связью в Новгородской и Псковской областях за полгода выросла в два раза. Абоненты, сделавшие выбор в пользу этих пакетов, экономят до 33 % от базовых цен входящих в них услуг и сервисов, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

В линейке тарифных планов «Ростелекома» с мобильной связью представлены пакетные предложения «Для интернета везде», «Для безлимита везде» и «Для впечатлений везде», которые включают в себя услуги «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и мобильную связь. При подключении этих пакетов, абоненты могут бесплатно звонить с мобильного на стационарные и мобильные номера «Ростелекома» в любой регион России.

Другая отличительная особенность - безлимитный доступ к мобильному интернету в пакетах «Для безлимита везде» и «Для впечатлений везде». Преимуществом пакетных предложений также является единый лицевой счет: все услуги, входящие в пакет, оплачиваются по мобильному номеру.

Флагманским предложением стал тариф «Для впечатлений везде», с экономией свыше 25% от стоимости аналогичных услуг вне пакета. За 950 рублей в месяц клиент получает безлимитный мобильный интернет, 500 минут голосового трафика (исходящие вызовы на городские и мобильные номера компании), 166 телеканалов «Интерактивного ТВ» с функцией управления просмотром и «Домашний интернет» на скорости до 300 Мбит/с. Удобно, что в данном пакете предоставляется и необходимое оборудование (роутер и ТВ-приставка).

«Общение внутри нашей сети бесплатно, даже для тех абонентов, кто звонит с мобильного на стационарный телефон и наоборот. Компания предоставляет значительные скидки клиентам, которые выбирают «Ростелеком» в качестве оператора как домашних, так и мобильных услуг», - отметила директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Дарья Новожилова.

Заявку на подключение пакетных предложений с мобильной связью можно оставить на сайте www.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».