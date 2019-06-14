Количество ДТП на федеральных трасса в Псковской области сократилось на 25%

12:34, 14 июня 2019, ПАИ

За пять месяцев 2019 года количество ДТП на федеральных трасса в Псковской области сократилось на 25,32%. В общей сложности на этих дорогах зафиксированы 59 происшествий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Количество ДТП в черте населенных пунктов сократилось почти вдвое – с 21 до 11 случаев. В ДТП в этом году пострадали 83 человека, в то время как за этот же период прошлого года – 186, количество погибших сократилось с 14 до 11 человек.

Ни на одной федеральной трассе в Псковской области в этом году не зафиксировано ДТП, причиной которых стали недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги. Всего на федеральных транспортных артериях в Псковской области на сегодняшний день зафиксировано три аварийно-опасных участка общей протяженностью 1 км 274 м.

Сообщается, что в 2018 году специалисты установили 12 светофоров типа Т-7 для привлечения внимания водителей к нерегулируемым пешеходным переходам, на 38 пешеходных переходах – дублирующие дорожные знаки на Г-образных опорах.

Продолжается монтаж линий наружного искусственного электроосвещения. На сегодняшний день освещение имеется в 41 населенном пункте области. В 2018 году начаты работы по устройству освещения общей протяженностью 79 км в 48 населенных пунктах. В этом году планируется включить освещение в 10 населенных пунктах на дороге Р-56. В целом до конца 2023 года ФКУ Упрдор «Северо-Запад» намерен осветить все 106 населённых пунктов, через которые проходят федеральные дороги в регионе.

За в 2018 год в Псковской области отремонтировано 143 км, в том числе 114 км капитально, введено в строй четыре искусственных сооружения после капитального и столько же после текущего ремонта. В 2019 году планируется выполнить ремонт 62 км дорог и двух искусственных сооружений. Капитальный ремонт двух участков автодороги Р-23 км 211 – км 245 и км 428 – км 468 завершится в 2020 и 2021 году.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Псковской области находятся четыре автомобильные дороги федерального значения общей протяженностью 752 км: Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия, М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой, Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков, A-212 Псков — Изборск — граница с Эстонской Республикой.