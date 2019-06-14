В Пскове временно уберут остановку маршрута №6

12:11, 14 июня 2019, ПАИ

В Пскове с 15 по 21 июня на участке дороги на улице Юбилейной будет временно упразднена автобусная остановка «Рижский проспект» по маршруту №6 в сторону вокзала.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса, остановка будет убрана в связи с проведением ремонтных работ на участке дороги на улице Юбилейной. В этот же период по этому же маршруту, но в сторону улицы Рокоссовского временно будет перенесена остановка за Рижский проспект, напротив дома № 51.

Улица Юбилейная должна быть отремонтирована к 15 октября. Ремонтные работы проводит компания «ДорСтройСервис». Подрядчик отремонтирует участок Юбилейной от улицы Красноармейской набережной до Рижского проспекта.