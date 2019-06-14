Около 25 тонн какао-бобов и семян без документов не пропустили через границу в Себежском районе

12:31, 14 июня 2019, ПАИ

В Себежском районе в деревне Бурачки на российско-латвийском участке государственной границы РФ специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 24,78 тонны какао-бобов из Кот-д-Ивуара и семян из Франции и Италии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Из Латвии и Бельгии в Москву и Московскую область везли 3,8 тонн семян овощных культур для посева в ассортименте и 20,98 тонн какао-бобов. На груз не был предоставлен фитосанитарный сертификат страны происхождения или его заверенная копия.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.