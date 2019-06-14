Мемориальная доска в честь Людмилы Степановой появится на здании хосписа в Пскове

12:35, 14 июня 2019, ПАИ

Мемориальная доска в честь Людмилы Степановой появится на здании хосписа в Пскове. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое решение на сессии 14 июня приняли депутаты Псковской городской Думы.

Людмила Степанова была основательницей и директором хосписа имени святой Марфы-Марии в Пскове с июля 2001 года по декабрь 2017 года. В июле 2018 года она ушла из жизни.

Благодаря ее усилиям 17 мая 1993 года на базе инфекционной больницы в Пскове был открыт хоспис на 15 коек, один из первых хосписов в России. В 2001 году хоспис переехал в здание бывшего детского сада на улице Свердлова 20, где находится до сих пор.

Директор проводила работу по продвижению положительного имиджа хосписа, изменению отношения людей к благотворительности. Её стараниями в 2002 году была создана Псковская городская общественная организация «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии».

Людмила Степанова имела звание «Отличник здравоохранения СССР», грамоты от администраций разного уровня, обкома профсоюза работников здравоохранения. В связи с 15-летием хосписа в 2008 году награждена медалью «За заслуги перед Псковом». За милосердие и долголетнюю инновационную социальную работу для тяжёлых больных в хосписе в 2014 году удостоена высокой награды Русской Православной Церкви - медали святой Евфросинии. В июле 2018 года её имя посмертно занесено в Книгу почёта Пскова.