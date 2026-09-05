Жителей Псковской области приглашают на службу в полицию

15:38, 05 сентября 2026, ПАИ

На службу в органы внутренних дел приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет Управление МВД России по Псковской области. В ведомстве подчеркнули, что профессия полицейского – одна из самых важных и востребованных в обществе. Эта работа требует немалой стойкости, выдержки и энергии.

Сотрудникам гарантируют бесплатное медицинское обслуживание их и членов их семей, выплату страховых сумм до 320 тысяч рублей в случае получения травмы при выполнении служебных обязанностей или в быту, компенсацию за поднаём жилья, санаторно-курортное обслуживание и т. д.

Детям сотрудников органов внутренних дел в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

Ежегодный отпуск длится 30 календарных дней без учёта выходных и нерабочих праздничных дней, приходящихся на период отпуска. Выплачивается материальная помощь при убытии в отпуск.

Достойная стабильная зарплата (увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет, специального звания).

По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефонам (8 8112) 59-24-12 и 59-25-90 или в отдел кадров территориального органа внутренних дел Российской Федерации.