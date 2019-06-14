Более 300 кошек спасли во время пожара в приюте Петербурга

12:54, 14 июня 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге на Кожевенной линии Васильевского острова 14 июня загорелся приют для животных, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС в 10:21. На место происшествия выехали спасатели. Они эвакуировали из здания около 300 кошек и 7 собак, а затем потушили пожар на площади 20 квадратных метров. Полностью возгорание было локализовано в 12:11.

По информации городского ведомства, в результате пожара никто не пострадал. В пресс-службе не указали, какой именно горел приют для животных. Однако по данным городских СМИ — это приют «Брошенный ангел».

Причины возгорания уточняются.