0
12:13
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
11:21
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
16:02
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
13:31
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
12:41
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
14:09
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
19:45
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Еще новости
Происшествия

Более 300 кошек спасли во время пожара в приюте Петербурга

В Санкт-Петербурге на Кожевенной линии Васильевского острова 14 июня загорелся приют для животных, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС в 10:21. На место происшествия выехали спасатели. Они эвакуировали из здания около 300 кошек и 7 собак, а затем потушили пожар на площади 20 квадратных метров. Полностью возгорание было локализовано в 12:11.

По информации городского ведомства, в результате пожара никто не пострадал. В пресс-службе не указали, какой именно горел приют для животных. Однако по данным городских СМИ — это приют «Брошенный ангел».

Причины возгорания уточняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
14 июня 2019
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
13 июня 2019
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
11 июня 2019
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
11 июня 2019
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
10 июня 2019
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
05 июня 2019
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция

Идет загрузка...