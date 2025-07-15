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Общество

Почти 40 случаев острых кишечных инфекций выявили в Псковской области

38 случаев острых кишечных инфекций выявили в Псковской области за неделю, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Такое количество пациентов обратилось в медучреждения с 7 по 13 июля. В связи с этим эксперты управления просят жителей региона следовать определённым рекомендациям для избежания заражения инфекциями.

В первую очередь, перед приготовлением пищи необходимо мыть руки с мылом и соблюдать чистоту на кухне. Также важно тщательно промывать овощи и фрукты, не хранить готовые и сырые продукты рядом, а также не покупать продукты в несанкционированных местах. Пить можно только кипяченую или бутилированную воду.

Кроме того, с 7 по 13 июля выявили 1 124 случая ОРВИ, из них 531 случай ОРВИ в Пскове, а 14 человек госпитализировали с симптомами вируса.

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