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Глава Стругокрасненского округа: Мы прилагаем все усилия, чтобы привести размытые дороги в порядок

Все усилия прилагаются для того, чтобы привести в порядок размытые дороги в Стругокрасненском округе. Об этом сообщил его глава Александр Волков в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

«Непрекращающиеся ливневые дожди создают сложности, и на восстановление дорожной инфраструктуры потребуется несколько дней. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее привести дороги в порядок», – отметил он.

Глава Стругокрасненского округа также призвал с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать дорожные условия при планировании поездок. «Благодарю за ваше терпение и поддержку!» – заключил он.

Ранее сообщалось, что Псковская область оказалась в размытом барическом поле. Завтра, 16 июля, в регионе ожидаются дожди, местами грозы с ливнями.

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