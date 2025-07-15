Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

  • Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Неэксплуатируемое строение горело на улице Революционной в Стругах Красных днём 14 июля. Предположительной причиной возгорания стал грозовой разряд. Пожар ликвидировали пять областных пожарных и две единицы техники.

Также автомобиль ВАЗ-2112 2002 года выпуска горел на улице Фабричной в Великих Луках. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в фаре. Пожар потушили до прибытия спасателей.

Кроме того, гараж площадью 18 квадратных метров горел в деревне Большая Листовка Псковского муниципального округа. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На месте работало восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2025

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
14 июля 2025

Более 1,5 млн рублей лишились псковичи из-за мошенников
14 июля 2025

Более 170 боеприпасов и 45 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
14 июля 2025

В Великих Луках хозяина цветочного павильона признали виновным за дачу взятки в крупном размере
14 июля 2025

19 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
13 июля 2025

Опубликованы подробности задержания ​начальника уголовного розыска в Пскове
13 июля 2025

После сильных штормов в Псковской области восстанавливают электроснабжение
13 июля 2025

В Пскове начальник уголовного розыска обвиняется в вымогательстве взятки
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...