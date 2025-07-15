Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:37, 15 июля 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области







Неэксплуатируемое строение горело на улице Революционной в Стругах Красных днём 14 июля. Предположительной причиной возгорания стал грозовой разряд. Пожар ликвидировали пять областных пожарных и две единицы техники.

Также автомобиль ВАЗ-2112 2002 года выпуска горел на улице Фабричной в Великих Луках. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в фаре. Пожар потушили до прибытия спасателей.

Кроме того, гараж площадью 18 квадратных метров горел в деревне Большая Листовка Псковского муниципального округа. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На месте работало восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.