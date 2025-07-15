Водителя Chevrolet госпитализировали после ДТП в Печорском округе

14:38, 15 июля 2025, ПАИ

Chevrolet Lacetti и Lada Niva столкнулись у деревни Вашина Гора в Печорском округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водителя Chevrolet Lacetti с травмами госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.