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Происшествия

Водителя Chevrolet госпитализировали после ДТП в Печорском округе

Chevrolet Lacetti и Lada Niva столкнулись у деревни Вашина Гора в Печорском округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водителя Chevrolet Lacetti с травмами госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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