Водителя Chevrolet госпитализировали после ДТП в Печорском округе
Chevrolet Lacetti и Lada Niva столкнулись у деревни Вашина Гора в Печорском округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водителя Chevrolet Lacetti с травмами госпитализировала бригада медицины катастроф.
На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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