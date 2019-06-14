XVI Международный шахматный фестиваль стартовал в Пскове

13:02, 14 июня 2019, ПАИ

С 14 по 22 июня в Пскове проходит XVI Международный шахматный фестиваль «Псков-2019», который вошел в программу празднования 220-летия со дня рождения первого шахматного мастера России, уроженца Псковской губернии Александра Петрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Программа Фестиваля включает 6 разнообразных турниров, в которых могут принять участие все шахматисты, вне зависимости от возраста и разряда. При поддержке Псковского кванториума за партиями можно будет следить в Интернете. Рейтинговому турниру по классическим шахматам дополнительно присвоен статус Кубка СЗФО, а соревнованиям по быстрым шахматам и блицу присвоен статус Кубка города Пскова. По предварительным подсчетам организаторов, в фестивале примут участие около 200 шахматистов, 80% из которых – дети.

14 июня в 21:00 во Власьевской башне Псковского кремля состоится первый турнир Фестиваля - ночной блиц-марафон с гандикапом. В этом турнире, по словам организаторов, каждый любитель шахмат получает в игре с титулованным шахматистом фору по времени.

С 15 июня турниры фестиваля будут проходить на основной площадке в Псковском агротехническом колледже (Ленинградское шоссе, дом 25/5). Там состоятся турниры по классическим быстрым шахматам и блицы. Все состязания обсчитают на российский и международный рейтинги, а также в каждом турнире можно выполнить нормы спортивных разрядов по виду спорта «шахматы».

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся семинары для спортивных судей, а также лекции тренера по шахматам Высшей категории, исполнительного директора Ассоциации федераций шахмат Северо-Западного федерального округа Василия Орлова (Санкт-Петербург).

17 июня в 15:30 пройдет официальное открытие фестиваля. Почетными гостями мероприятия станут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, власти Пскова и представители Российской шахматной федерации.