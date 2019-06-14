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ДТП с участием четырех машин произошло на Северном обходе Пскова

Фото: Ольга Лисовская из группы "жесть по-псковски" в соцсети Вконтакте

14 июня в 6:30 на седьмом километре Северного обхода Пскова в районе улицы Брадиса, 67 произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИББД УМВД России по городу Пскову.

30-летний водитель «Шевроле» не соблюдал дистанцию, в результате чего транспортное средство столкнулось с ехавшим впереди «Фольксвагеном» под управлением 64-летней женщины. «Фольксваген» съехал с  дороги, а «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался в машину аналогичной марки и «Опель».

Фото: Ольга Лисовская из группы "жесть по-псковски" в соцсети Вконтакте

В аварии пострадали два человека – водитель «Фольксвагена» и виновник ДТП. У последнего имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Остальные автомобилисты были трезвыми. Пострадавших доставили в Псковскую городскую больницу, но позже отпустили домой.

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