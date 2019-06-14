1,4 млн рублей заплатит псковский сотрудник ДПС за получение взятки

13:25, 14 июня 2019, ПАИ

Псковский городской суд признал местного инспектора ДПС виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 млн 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, органах местного самоуправления и заниматься правоохранительной деятельностью на срок 3 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в уголовно-судебном отделе прокуратуры Псковской области, апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор городского суда признан законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу.

В суде установлено, что 29 января 2017 года инспектор ДПС работая на Рижском проспекте остановил автомобиль Toyota для проверки документов. Он заявил водителю, что считает его пьяным. Водитель был трезв, но будучи уверенным в том, что инспектор совершит незаконные действия и привлечет его к административной ответственности, передал ему 20 тысяч рублей в виде взятки.

После получения денег дорожный инспектор вернул мужчине водительское удостоверение. А позже скрылся с места совершения преступления и распорядился полученными деньгами по собственному усмотрению.