Великолукский пилот примет участие в Кубке России по ралли

15:23, 14 июня 2019, ПАИ

Великолукский пилот Владислав Супрун подал заявку на участие в 9-м этапе Кубка России – ралли «900 озёр». Стенограмму ему читать будет Александр Гришин из Санкт-Петербурга. Экипаж выступит на автомобиле ВАЗ-2112, сообщили Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Всего на сегодняшний день заявки на участие в ралли «900 озёр» подали 6 экипажей из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Свердловской области.

Ралли «900 озер» пройдёт с 4 по 6 июля в Псковской области. Гонка также будет носить статус 3-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Общая протяженность трассы составит около 260 километров, из них порядка 82 километров – скоростные участки. Дорожное покрытие – грунт, гравий.

Прием заявок продлится до 18:00 28 июля, их можно подать по телефону (8112) 75-33-70 или электронной почте faspo@inbox.ru. Окончательный список заявленных экипажей со стартовыми номерами станет известен 1 июля.

4 июля с 10:00 до 17:00 на участке дороги от деревни Балахи до Боярщино Опочецкого района пройдут тестовые заезды. С 16:00 до 21:00 состоится регистрация участников и выдача дорожных документов. Штаб ралли будет находится в Опочке, на улице Калинина, дом 2а, Центр Досуга и Культуры.

5 июля с 8:00 до 9:00 продолжится регистрация экипажей и выдача дорожных документов. С 9:00 до 15:00 - ознакомление с трассой ралли в Опочецком и Красногородском районах. Техническая инспекция в Опочке пройдет с 11:00.

С 19:00 до 19:30 - Церемония официального открытия, а с 19:30 до 21:00 - слалом «Кубок Главы Опочецкого района» (300 метров, асфальт).

6 июля в 10:00 - официальный старт ралли в Опочке. В 18:15 и 21:00 - финиш и награждение победителей и призеров.