Игорь Максимов и Андрей Моргунов хотят стать кандидатами в Псковское облсобрание от «Единой России»

15:54, 14 июня 2019, ПАИ

Советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов примет участие в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» в депутаты Псковского областного Собрания по округу №2. Соответствующее заявление в партийный оргкомитет поступило 14 июня. Также желание побороться за право на выдвижение от партии в депутаты изъявил руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая России».

День предварительного голосования по довыборам в ПОСД назначен на 23 июня. Отбор кандидатов от «Единой России» организован по первой модели, а это значит, что сделать свой выбор смогут все, кто обладает активным избирательным правом и имеет регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

18 и 20 июня в 18:30 в естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18) состоятся дебаты. В первый день темой для дискуссии будет «Благополучие человека», во второй – «Чистая страна». Также 20 июня в 19:30 кандидаты на депутатский мандат встретятся с избирателями.

30 мая в ходе 33-й сессии областного Собрания было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу №2, Яна Лузина.