Памятные доски четырём выдающимся горожанам установят в Пскове

17:48, 14 июня 2019, ПАИ

Четырём выдающимся псковичам установят памятные доски. Такое решение на сессии 14 июня приняли депутаты Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В частности, на здании хосписа имени святой Марфы-Марии в Пскове появится мемориальная доска в честь Людмилы Степановой. Она была основательницей и директором хосписа с июля 2001 года по декабрь 2017 года. В июле 2018 года она ушла из жизни.

Ещё одна памятная доска появится на доме №27 на улице Яна Фабрициуса. Она будет установлена в память о герое Советского Союза, советском военном летчике, командире звена 434-го истребительного авиационного полка 16-й воздушной армии Сталинградского фронта, старшем лейтенанте Андрее Баклане. Он жил в этом доме.

Участнику Великой Отечественной войны, доктору исторических наук, профессору Сергею Иванову установят памятную доску на доме №14 на Октябрьском проспекте.

На доме №29/31 на Рижском проспекте появится мемориальная доска герою Советского Союза, летчику-наблюдателю 10-го отдельного разведывательного авиационного полка, старшему лейтенанту Александру Иванову.