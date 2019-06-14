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Общество

Группа «Фольклор MIX» выступит на очередной Ганзейской вечеринке в псковском «Акваполисе»

16 июня в 15:00 в Пскове в ТРК «Акваполис» в рамках Ганзейской вечеринки выступит вокально-инструментальная группа «Фольклор MIX», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Коллектив исполняет произведения народного творчества. В их репертуаре обработки известных песен, жанровые сочетания джаза, рок-н-ролла и народного творчества. Идейным вдохновителем и автором аранжировок является Станислав Рыжиков. «Задача коллектива доказать современному обществу, что на народных инструментах и народными голосами можно играть и петь любую музыку», - отметили организаторы мероприятия.

Первое выступление коллектива «Фольклор MIX» состоялось в ноябре 2018 года. В состав входят солисты Алина Гордиенко, Ольга Шевчук, Дарина Хмелева, малая домра — Елена Волкова, домра альт — Полина Лешина, Олеся Поселягина, баян — Илья Хмелев, Ольга Гребешкова, ксилофон — Полина Ряховская, бас-гитара — Екатерина Андреева, ударные инструменты — Николай Афанин Николай, гусли Елена Ленина. Вход на мероприятие свободный.

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