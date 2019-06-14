По итогам первого полёта встречи воздухоплавателей в Великих Луках лидирует аэронавт из Польши

18:48, 14 июня 2019, ПАИ

По результатам первого спортивного полёта международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках лидирует аэронавт из Польши Томаш Филюс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

На данный момент все аэронавты выполнили шесть спортивных заданий. Томаш Филюс стал лидером и набрал 5 тысяч 460 очков, на втором месте с 4 тысячами 880 очками находится его земляк Роман Баута. Третью строчку замыкает пилот из Красногорска Иван Меняйло. Он набрал 4 тысячи 752 очка.

В первую десятку по результатам первого полёта также вошли Сергей Чиненов, Сергей Латыпов, Андрей Кульков, Олег Снетков, Дмитрий Жохов, Евгений Чубаров и Артем Денисенко. Последний спортивный полет участников международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках состоится утром 17 июня.