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Общество

В Псковской области в прокуратуру направят материалы о недобросовестных подрядчиках, взявшихся за ремонт дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить обращение в прокуратуру для решения вопроса с недобросовестными подрядчиками в Пскове, которые не выполняют свои обязательства по ремонту дорог. Об этом с совещания по ремонту дорог, которое провёл глава региона 14 июня передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, подрядчикам был установлен срок в течение мая устранить все недостатки в ремонте городских дорог. Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что большинство организаций исправили недостатки, но есть один «нерадивый подрядчик», который не выполнил свои обязательства. К нему, как заверил Александр Братчиков, планируется применить штрафные санкции.

Глава региона заявил, что необходимо дать в СМИ информацию по проблемным моментам и обнародовать фамилии виновных.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин отметил, что улица Петровская находится в плачевном состоянии. На улучшение ситуации с дорогами в Москве были запрошены дополнительные средства и, в случае положительного решения, их направят на ремонт этой улицы.

Александр Братчиков проинформировал, что в этом году будет обследован Ольгинский мост, на котором идет ремонт покрытия. Там нарушена гидроизоляция, поэтому асфальт на дороге не держится, пояснил глава администрации Пскова.

Борис Елкин считает, что нужно провести обследования и понять, нужно ли закрывать мост на реконструкцию или на капитальный ремонт. Он добавил, что за 2019 год власти рассчитывают подготовить проект.

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