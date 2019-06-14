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Общество

Стабильность Псковской области в части соблюдения прав граждан отметил омбудсмен

«Псковский регион является стабильным с точки зрения соблюдения прав гражданина», - заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 14 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в то же время омбудсмен констатировал увеличение количества поступивших к нему обращений по итогам 2018 года, но заметил, что в соседних регионах их в разы больше. Обращения, сказал правозащитник, в основном касались работы органов федеральной власти, в том числе службы исполнения наказания, полиции, судебных приставов, федеральных судов, Пенсионного фонда.

Такая тенденция может свидетельствовать о росте доверия к региональному омбудсмену, прокомментировал Михаил Ведерников. Он уточнил, на что наиболее часто жалуются жители области.

По словам Дмитрия Шахова, к нему обращаются по поводу невыплаты или задержки заработной платы на небольших частных предприятиях, по вопросу качества медицинской помощи заключенным, а также лаются на медленное рассмотрение уголовных дел, сложности при получении гражданства, статуса беженца и других.

Правозащитник попросил у губернатора поддержки в части продвижения нескольких инициатив. Одна из них касается законодательства о социальном обслуживании.  Дмитрий Шахов предлагает провести анализ, чтобы выявить проблемы в оказании социальной помощи одиноким престарелым в стационарах и на дому.

Вторая инициатива омбудсмена – дополнение федерального законодательства о воинской службе нормой об отсрочке для работающих в госучреждениях врачах. Это, считает он, поможет решить кадровый вопрос.

Михаил Ведерников пообещал проработать предложения Дмитрия Шахова и поблагодарил его за работу.  «Государственная награда, которой вы удостоены, — это лучшая оценка вашей многолетней деятельности», — заключил глава региона.

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