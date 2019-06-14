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Общество

Таллин и Хельсинки соединит туннель

Возможное строительство туннеля между Таллином и Хельсинки обсудили премьер-министр Эстонии Юри Ратас с финским премьер-министром Антти Ринне 14 июня, пишет DELFI Эстония.

Стороны также обсудили присоединение Финляндии к проекту Rail Baltic, создание единого газового рынка Эстонии, Латвии и Финляндии, который должен начать работать в 2020 году, и начинающееся в июле председательство Финляндии в Совете ЕС.

По мнению Юри Ратаса, сегодняшняя встреча — лишнее подтверждение близости Эстонии и Финляндии.

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