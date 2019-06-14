Школу имени Александра Пушкина переименовали в Лиепае

21:17, 14 июня 2019, ПАИ

Лиепайская дума в Латвии большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в «школу Лиедага», пишет Sputnik Латвия.

За переименование учебного заведения проголосовали 10 депутатов, а трое - против. Депутат городской думы Людмила Рязанова («Согласие») рассказала, что к ней обратились родители учеников, бывшие ученики и учителя с просьбой сохранить имя Александра Пушкина в названии школы. Письмо подписал 121 человек.

Коллегу поддержал однопартиец Павел Середа. По его мнению, имя Александра Пушкина в названии школы надо сохранить как историческое и культурное наследие.