Евросоюз осудил применение смертной казни в Белоруссии

22:38, 14 июня 2019, ПАИ

Евросоюз осуждает случаи смертной казни в Белоруссии и призывает ввести мораторий на ее применение. Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич 14 июня.

По ее словам, ЕС призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. За последние 20 лет там казнили более 400 человек.