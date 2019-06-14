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Общество

Соглашение о сотрудничестве в области СМИ заключили страны ШОС

Правительства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключили соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Церемония прошла в рамках саммита ШОС в столице Киргизии - Бишкеке. Подписи под документом поставили представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Документ, в частности, подразумевает создание благоприятных условий для широкого взаимного распространения информации, взаимовыгодное сотрудничество между редакциями СМИ стран-участниц, обмен профессиональным опытом, проведение встреч, семинаров и конференций в области СМИ, взаимное содействие в трансляции теле- и радиопрограмм, деятельности корпунктов, подготовке кадров и т.д.

«С подписанием данного документа мы надеемся на активизацию наших связей со всеми участниками», - отметил замминистра Алексей Волин.

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