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Культура

С 15 июня по летнему расписанию работает смотровая площадка во Власьевской башне Пскова

Фото: Дарья Хваткова

Власьевская башня Псковского кремля перешла на летнее расписание работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Все желающие смогут подняться на смотровую площадку и увидеть Кремль, Троицкий собор и часть крепостных стен практически с высоты птичьего полета. Вход на башню платный, билеты предлагают приобрести в кассе музея. По понедельникам выходной. 

В музее отметили, что вход на смотровую площадку будет открыт до 21 часа. 

Посетители одновременно смогут увидеть и выставку «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях». Это ретро снимки, сделанные в 19-начале 20 века на улицах Пскова. 

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