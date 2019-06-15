В Минске побит температурный рекорд

11:12, 15 июня 2019, ПАИ

За многолетнюю историю метеонаблюдений в Минске (Белоруссия) июнь 2019 года ставит один рекорд за другим. Установилась такая жара, что 11, 12, 13 и 14 июня столбики термометров превысили показатели ранее установленных максимумов.

Например, в минувшую пятницу воздух прогрелся в столице Белоруссии до 33,7 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В 1972 году был установлен предыдущий рекорд - 30,7 градуса.

При этом сообщили Псковскому агентству информации в Белгидромете, во многих районах наблюдается спад уровня рек. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы, Березине у Бобруйска, Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля. В некоторых местах уровень рек падает примерно на 25 сантиметров в сутки. Температура воды в водоемах достигла показателей +19-27 градусов.