Житель Великих Лук может провести за решеткой пять лет жизни за кражу

11:41, 15 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках в суд переданы материалы уголовного дела в отношении местного жителя. 31-летнего мужчину обвиняют в краже чужого имущества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псквоской области.

Великолучанину грозит лишение свободы сроком на пять лет. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»).

В ведомстве рассказали, что в марте 2019 года мужчина украл со столика в ночном клубе телефон и кошелек женщины, которая оставила свои вещи без присмотра. Ущерб составил порядка 19 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже вскоре задержали, мобильный телефон был изъят в ходе обыска. Выяснилось, что мужчина в настоящее время нигде не работает, ранее он уже был судим.