Польский пилот продолжает лидировать в соревнованиях воздухоплавателей в Великих Луках

11:54, 15 июня 2019, ПАИ

В копилке Томаша Филюса, аэронавта из Польши, по результатам двух спортивных полетов 7274 очка. Это позволяет ему оставаться в лидерах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. На второй строчке рейтинга сейчас находится Иван Меняйло из Красногорска (7167 очков), на третьем - Сергей Чиченов из Московской области (7075 очков).

В десятку сильнейших входят Роман Баут, Андрей Кульков, Сергей Латыпов, Дмитрий Кузьминых, Дмитрий Жохов и Александр Маврин.

Состязания аэронавтов пройдут по 17 июня включительно. По итогам встреч определят обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

На 15 июня запланированы вечерние полеты. Сейчас их проведение зависит во многом от погоды.