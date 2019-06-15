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Общество

Руководитель псковского следственного управления СК провел занятие для детей

В следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области прошло необычное занятие. провел его руководитель ведомства генерал-майор юстиции Петр Крупеня, а слушателями стали дети из семей, находящихся на сопровождении Областного Центра семьи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Мальчишкам и девчонкам рассказали об особенностях работы следователя, о том, каким оборудованием пользуются эксперты на местах происшествия, и даже показали как применяют такое оборудование. 

Особое внимание было уделено безопасному поведению в дни летних каникул, затрагивались темы отдыха на воде, правил дорожного движения. Кроме того, ребята пообщались с психологом.

Петр Крупеня рассказал гостям еще и о проводимом сейчас наборе студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для поступления в образовательные организации Следственного комитета России.

 

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