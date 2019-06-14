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В центре Витебска нашли минометную мину времен войны

Фото БЕЛТА

У моста имени Блохина через Западную Двину, а это центральная часть Витебска, отдыхающие нашли мину времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет находился на глубине в районе одной из опор моста, сообщает БЕЛТА.

О мине сразу же сообщили в оперативные службы, на место прибыли сотрудники МЧС и саперы. на лодке специалисты подобрались к месту залегания мины, взрывоопасный предмет был извлечен из воды. Это оказалась минометная мина калибра 105 мм. 

В тот же день ее вывезли на полигон и уничтожили.

Эксперты сейчас обсуждают вопрос, как мог снаряд оказаться в центральной части города. дело в том, что после Великой Отечественной войны в районе моста проводились работы по разминированию, было поднято около 2 тонн опасных предметов. Возможно, снаряд был принесн к мосту течением в блее позднее время. 

 

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