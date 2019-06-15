«О чем пишут женщины»: Писательницы Ольга Шерстобитова и Наталья Косухина поделились секретами мастерства с псковскими читателями

15:44, 15 июня 2019, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации на один вечер превратилась в писательский салон. Здесь прошла встреча читателей с авторами популярных романов в жанре фэнтези - Ольгой Шерстобитовой и Натальей Косухиной.

Ольга родилась в Челябинской области, однажды повстречала интересного молодого человека и рванула за них в далекий и совершенно незнакомый на тот момент город Псков. «Правда, с этим молодым человеком у нас отношения так и не сложились», - призналась Ольга Шерстобитова. И если расстаться с парнем она смогла, то вот оставить Псков не получилось. Сейчас Ольга работает в книжном магазине, предлагает читателям интересную литературу, раздает автографы тем, кто узнает ее.

Наталья Косухина тоже отдает предпочтение романтическому фэнтези, из под ее пера вышло более 20 романов. Родилась и живет в Рязани, работает инженером и даже какое-то время занималась проектированием оружия. В Псков приехала исключительно по приглашению своей коллеги по литературному цеху - Ольги Шерстобитовй. В результате за пару дней исхожены пешком не только десятки километров по улицам Пскова, но и по пушкинским местам. «Мои коллеги не знают, что я пишу романы, или делают вид, что не знают. А я не спешу рассказывать об этом», - призналась она.

Несколько слов о Пскове

«У вас город очень зеленый, потрясающе поставлен туристический бизнес», - начала с оценки Пскова Наталья Косухина.

Она добавила, что ей понравился и внешний облик города, и его улочки.

«Я в первый раз в Пскове. Полна впечатлений», - рассказала писательница.

Единственное, что смутило - это транспортная логистика. Путешествие по городу полно открытий. К сожалению, пришлось к некоторым интересным местам добираться пешком или на такси, поскольку нет информации об автобусах, остановках, к некоторым улицам общественный транспорт не доходит, нет автобусного соединения некоторых улиц с центром города.

Запомнится поездка в Псков и неприятностью - в такси был забыт кошелек с золотым крестиком в нем - подарком для ребенка. Удалось отыскать водителя той самой машины, но он уверял, что ничего не находил. Наталья расстроилась. Но надеется, что впечатления от Пскова будут столь велики, что вскоре эта неприятность забудется.

Ольга Шерстобитова отметила, что многие подруги, пишущие романы, восторгаются городом. Его улочки, башни, домики потом воссоздаются на страницах их произведений. «Ко мне однажды приезжали подруги, остановились в гостинице. Мы договорились вечером пойти погулять по городу. Звоню им, а они отказываются. Объясняют это тем, что у них пришло вдохновение и прямо сейчас надо дописать сцену», - рассказала Ольга.

Как пишутся книги

«Я пишу на ноутбуке, но в дороге не всегда получается набирать текст с компьютера, достаю тогда большой мобильный телефон - у меня их два. С помощью одного - общаюсь, со второго - набираю тексты», - рассказала Наталья Косухина и добавила, что эта смена телефонов вызывает вопросы, например, у соседей по купе. - «Им же не объяснить, что ты делаешь, не скажешь, что ты пишешь роман».

Ольга призналась, что иногда ее вопросы пугают окружающих. Была в ее жизни, к примеру, история, когда она попыталась узнать у молодого человека «как может хрупкая безоружная девушка вырубить крупного мужчину». «Молодой человек покосился странно, потом поинтересовался, откуда у меня такие мысли. Я ответила, что пишу роман. Больше он не пришел на встречу», - добавила Ольга.

«Но коллеги привыкли. Они знают, если Ольга пошла спрашивать про джинов и фей, но и уже спокойно воспринимают. Например, когда тебе звонит художник и спрашивает, какого дракона создавать для иллюстрации романа».

Это хобби или работа?

«Писательство - это тоже работа. Ты пишешь по вдохновению, но никто не отменяет корректуру, работу с издательством», - добавила Ольга Шерстобитова.

Авторы рассказали, что в графике есть встречи с читателями, общение на форумах, поиск своих текстов на пиратских сайтах и работа по их удалению.

Есть определенные обязательства и перед издательствами.

«Когда поджимают сроки, никому не важно, болеешь ли ты, много ли у тебя работы по основному месту, делаешь ли ты ремонт в доме», - пояснила Наталья Косухина.

Но всякий раз все усилия вознаграждаются выходом очередной книги, восторженными оценками читателей.

«И если читатель покупает роман, то это самый большой комплимент», - отметила Ольга Шерстобитова.