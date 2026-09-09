Факторы риска для здоровья осенью перечислила врач

23:59, 09 сентября 2026, ПАИ

Как переохлаждение и перегрев могут влиять на организм в осенний период, рассказала врач-терапевт Екатерина Сорока.

В межсезонье повышается вероятность простудных заболеваний из-за резких температурных колебаний и изменения продолжительности светового дня, рассказала в интервью «Радио 1» врач.

По её мнению, холод ослабляет иммунную систему: значительная часть энергии организма уходит на поддержание нормальной температуры тела, а охлаждение слизистых оболочек способствует проникновению и размножению вирусов. Люди с проблемами с опорно-двигательным аппаратом особенно уязвимы к переохлаждению, так как это может привести к усилению болей в суставах.

Эксперт также рекомендовала избегать ношения слишком лёгкой одежды в мороз, особенно тонких капроновых колготок, поскольку переохлаждение в таких условиях может негативно сказаться на репродуктивной системе.

Ранее сообщалось, что в три раза выросло число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Псковской области.