Семейный парк открыли в Писковичах в День деревни

22:53, 09 сентября 2026, ПАИ

Жители Писковичей отпраздновали День деревни в среду, 9 сентября. Торжества прошли на новой благоустроенной территории, созданной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Общественное пространство, примыкающее к ФОКОТу, превратилось в зону семейного отдыха благодаря активному участию местных жителей: они голосовали за преображение площадки, а затем контролировали ход работ.

В ходе праздника наиболее активных жителей деревни наградили благодарственными письмами администрации за вклад в проекты благоустройства и волонтёрскую работу, в том числе за поддержку участников спецоперации. Депутат муниципального Собрания Андрей Ключко поблагодарил активистов за неравнодушие и подчеркнул важность общей поддержки бойцов.

От имени губернатора Наталья Фёдорова вручила памятную медаль «50 лет совместной жизни» семьям Ходыкиных и Фатькиных.

Символичным завершением дня стала презентация территории Семейного парка и акция «Маленький саженец – большая семья». Вместе с руководителем теротдела «Писковичи – Ершово» Натальей Волковой, депутатом Андреем Ключко и семьями, прожившими в браке от пяти до 55 лет, участники высадили аллею туй. В акции приняло участие более 30 семей – у каждой теперь есть своё дерево в новом парке.

«Уверена, эта территория со временем продолжит благоустраиваться и дополняться новыми локациями», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что детские площадки в трёх деревнях Псковского района обновят до 30 ноября.