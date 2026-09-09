Власти обсудили с жителями Пыталовского округа волнующие их вопросы

23:37, 09 сентября 2026, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе представители власти встретились с жителями деревень Бороусы и Носово. В рабочем выезде участвовали депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева, советник губернатора Псковской области Павел Гомон и глава округа Вера Кондратьева.

В Бороусах жители обозначили проблему с работой передвижного отделения «Почты России»: оно приезжает по понедельникам, но фактическое время работы не всегда соответствует заявленному – из‑за этого не все успевают получить корреспонденцию или воспользоваться услугами.

«Этот вопрос нужно отдельно проработать с «Почтой России», – отметил Александр Козловский в своём канале в MAX.

Ещё одна серьёзная тема – состояние водопроводных сетей: они старые, периодически случаются прорывы.

«При этом оперативно проводить необходимые работы непросто: сказывается и нехватка специальной техники, и кадровый дефицит в обслуживающей организации. Понятно, что здесь речь уже не только о локальном ремонте отдельных участков, а о необходимости постепенно обновлять коммунальную инфраструктуру», – отметил парламентарий.

Обсуждалась и доступность медицинской помощи, в том числе строительство нового здания больницы в Пыталово.

«Для жителей сельских территорий особенно важно, чтобы медицинская помощь была доступна и чтобы крупные проекты в здравоохранении доводились до результата», – заявил Александр Козловский.

В Носово ключевой темой стала работа местного клуба: после ухода специалиста культурно‑досуговая деятельность фактически остановилась.

«Для небольшой деревни клуб – это не просто здание, а место, где собираются жители, проходят праздники и занятия», – подчеркнул Александр Козловский.

Кроме того, само помещение требует внимания: есть проблема с кровлей.

Жители Носово также попросили рассмотреть возможность организации автобусного сообщения с Пыталово в выходные: в будние дни маршрут работает, а в субботу и воскресенье добраться до районного центра на общественном транспорте значительно сложнее. Также прозвучали вопросы о качестве мобильной связи и интернета и о стабильности электроснабжения.

Есть и уже проработанные решения: в этом году планируют привести в порядок дорожное покрытие на улице Молодёжной в Носово – конкурсные процедуры уже запущены. Ещё одна просьба касается безопасности возле школы: напротив неё находится спортивная площадка, поэтому предложено установить искусственную дорожную неровность, чтобы водители снижали скорость на участке, где постоянно бывают дети.

Ранее сообщалось, что представители власти проинспектировали объекты в округе № 6 в Пскове.