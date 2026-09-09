Инклюзивное голосование: как в Псковской области помогут реализовать избирательные права

22:24, 09 сентября 2026, ПАИ

В Пскове прошла встреча с теми, кто ежедневно защищает права людей с ограниченными возможностями здоровья, – с председателями региональных общественных организаций инвалидов – сегодня, 9 сентября. В единый день голосования на 567 избирательных участках Псковской области будет обеспечен комплексный подход к созданию доступной среды, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«Главная цель – сделать процесс голосования комфортным и понятным для каждого жителя региона, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья», – отметили специалисты.

В первую очередь будет организована физическая доступность: оборудованы места для голосования, лупы Френеля и тифломаркеры для слабовидящих и незрячих граждан, системы звукоусиления для слабослышащих на четырёх специализированных участках в Пскове и Великих Луках. Информационные материалы о кандидатах и партиях напечатаны шрифтом Брайля. У граждан с инвалидностью будет возможность вызвать волонтёра в цифровом сервисе «Волонтёры на выборах» прямо в личном кабинете на «Госуслугах».

«Мы понимаем, что право выбора должно быть равным и доступным для всех без исключения. Наша задача – не просто обеспечить техническую возможность проголосовать, а создать по-настоящему комфортную атмосферу», – подчеркнул председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Напомним, в 2025 году с 12 по 14 сентября в Псковской области прошло трёхдневное голосование. Выборы стали кульминацией 13 избирательных кампаний, 11 из них прошли во вновь образованных муниципальных округах, где впервые формировались окружные собрания депутатов. В эти дни в Псковской области работало 253 избирательных участка. Для удобства жителей также была предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по предварительной регистрации.