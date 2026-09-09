Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Инклюзивное голосование: как в Псковской области помогут реализовать избирательные права

В Пскове прошла встреча с теми, кто ежедневно защищает права людей с ограниченными возможностями здоровья, – с председателями региональных общественных организаций инвалидов – сегодня, 9 сентября. В единый день голосования на 567 избирательных участках Псковской области будет обеспечен комплексный подход к созданию доступной среды, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Фото здесь и далее: пресс-служба облизбиркома

«Главная цель – сделать процесс голосования комфортным и понятным для каждого жителя региона, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья», – отметили специалисты.

В первую очередь будет организована физическая доступность: оборудованы места для голосования, лупы Френеля и тифломаркеры для слабовидящих и незрячих граждан, системы звукоусиления для слабослышащих на четырёх специализированных участках в Пскове и Великих Луках. Информационные материалы о кандидатах и партиях напечатаны шрифтом Брайля. У граждан с инвалидностью будет возможность вызвать волонтёра в цифровом сервисе «Волонтёры на выборах» прямо в личном кабинете на «Госуслугах».

«Мы понимаем, что право выбора должно быть равным и доступным для всех без исключения. Наша задача – не просто обеспечить техническую возможность проголосовать, а создать по-настоящему комфортную атмосферу», – подчеркнул председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Напомним, в 2025 году с 12 по 14 сентября в Псковской области прошло трёхдневное голосование. Выборы стали кульминацией 13 избирательных кампаний, 11 из них прошли во вновь образованных муниципальных округах, где впервые формировались окружные собрания депутатов. В эти дни в Псковской области работало 253 избирательных участка. Для удобства жителей также была предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по предварительной регистрации.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

Александр Сорокин провёл «Разговор о важном» для псковских студентов
09 сентября 2026

Семейный парк открыли в Писковичах в День деревни
09 сентября 2026

Инклюзивное голосование: как в Псковской области помогут реализовать избирательные права
09 сентября 2026

Жители псковской деревни Зайцево прошли диспансеризацию
09 сентября 2026

Ветераны СВО продолжают серию встреч с псковской молодёжью
09 сентября 2026

Великолучане просят отремонтировать переход через железнодорожные пути
09 сентября 2026

В Пскове презентовали мини-энциклопедию «10 великих битв 1941–1945 годов»
09 сентября 2026

От детсада до гимназии: представители власти проинспектировали объекты в округе № 6 в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...